Scaletta Sanremo 2022 4 febbraio | quarta serata | ordine di uscita

In questo articolo la scaletta del 4 febbraio 2022 per la quarta serata del Festival. Stasera sul palco rivedremo i 25 cantanti in gara che non presenteranno il rispettivo singolo in concorso ma una cover. La serata di oggi prevede l'interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 25 artisti in gara, di un brano scelto tra quelli del repertorio italiano ed internazionale degli anni '60, '70, '80, '90. Potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da un ospite di conclamata fama. L'ospite potrà essere italiano oppure straniero.

Amadeus con Drusilla Foer In scaletta a Sanremo, aspetto chiave della proposta del giovedì, con l'avvio del televoto, l'ascolto di tutte le 25 canzoni in gara. E poi due momenti musicali molto densi. Saranno anche la prima occasione per ascoltare in teatro 'Apri tutte le porte', il brano di Lorenzo Jovanotti con cui Morandi è in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo.