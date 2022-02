Sanremo 2022, ecco la classifica della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il pubblico da casa ha premiato Mahmood & Blanco con la loro 'Brividi' ed Elisa con 'Forse sei tu'. Sul terzo gradino del podio Gianni Morandi, mentre all'ultimo posto Tananai. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il pubblico da casa ha premiato Mahmood & Blanco con la loro 'Brividi' ed Elisa con 'Forse sei tu'. Sul terzo gradino del podio Gianni Morandi, mentre all'ultimo posto Tananai. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - lifestyleblogit : Sanremo 2022, Amadeus: 'Telefonata di Mattarella, presidente commosso per omaggio' - - loscagospiscio : RT @andre_sorre: scelta peggiore del 2022 è non aver partecipato al Fanta Sanremo non me lo perdonerò mai -