Sanremo 2022, dati e classifiche social (terza serata). Blanco sorpassa Mahmood, exploit di Emma

Classifica Big Blanco sorpassa Mahmood. E' questa la novità al vertice emersa dall'analisi Sensemakers per DavideMaggio.it. Nei primi 3 giorni di Festival, Blanco ha raggiunto 2,2 milioni di interazioni mentre Mahmood deve "accontentarsi" di 1,8 milioni di interazioni. Al terzo posto exploit di Emma Marrone, con 817.000 interazioni (il dato dei primi 2 giorni era di 392k). Stabile al quarto posto Sangiovanni (727k) che precede Michele Bravi (686k) e Rkomi (666k). Achille Lauro passa dal terzo al settimo posto (664k), prima di Irama (602k) e Morandi (368k). Tananai, ultimo nella classifica generale, è diciannovesimo con 86.000 interazioni.

