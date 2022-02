Sanremo 2022, chi è Mr. Rain e cosa c’entra con Elisabetta Gregoraci: “Non ne ho voluto parlare per un motivo preciso” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Rapper, produttore e beatmaker di successo: lui è Mattia Balardi, in arte Mr.Rain. Classe 1991, era il 2011 quando ha iniziato la propria attività musicale, mentre due anni dopo ha partecipato alle selezioni di X Factor, abbandonando però la trasmissione (insieme al rapper Osso). Ma non certo per cambiare strada, anzi. Basta guardare i numeri che registra su Spotify: ben 927.991 ascoltatori mensili. I suoi singoli più ascoltati sulla piattaforma? Carillon conta più di 32milioni di streams, mentre i Fiori di Chernobyl e Ipernova si avvicinano ai 60milioni. Quest’anno salirà sul palco del Teatro Ariston durante la serata cover del 4 febbraio per cantare – insieme a Highsnob e Hu – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco. “Abbiamo provato tantissimo in studio, non mancavano i timori perché abbiamo scelto di misurarci con un grande classico: lo vedevo come un pezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Rapper, produttore e beatmaker di successo: lui è Mattia Balardi, in arte Mr.. Classe 1991, era il 2011 quando ha iniziato la propria attività musicale, mentre due anni dopo ha partecipato alle selezioni di X Factor, abbandonando però la trasmissione (insieme al rapper Osso). Ma non certo per cambiare strada, anzi. Basta guardare i numeri che registra su Spotify: ben 927.991 ascoltatori mensili. I suoi singoli più ascoltati sulla piattaforma? Carillon conta più di 32milioni di streams, mentre i Fiori di Chernobyl e Ipernova si avvicinano ai 60milioni. Quest’anno salirà sul palco del Teatro Ariston durante la serata cover del 4 febbraio per cantare – insieme a Highsnob e Hu – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco. “Abbiamo provato tantissimo in studio, non mancavano i timori perché abbiamo scelto di misurarci con un grande classico: lo vedevo come un pezzo ...

