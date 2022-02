Sanremo 2022: Ana Mena, ecco quali brani canterà in coppia con Rocco Hunt (Di venerdì 4 febbraio 2022) foto di Attilio CusaniSanremo – Durante “Collettivo Zeta” in onda su Radio Zeta, Ana Mena e Rocco Hunt hanno spoilerato quali saranno le tre cover che canteranno stasera sul Palco dell’Ariston nella serata dedicata alle cover. Si tratta di “Il mondo” di Jimmy Fontana, “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti e poi chiuderanno con “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias. Attesa, dunque, per la serata odierna sul palco dell’Ariston, dove ascolteremo questo medley anticipato oggi in esclusiva da Rocco Hunt e Ana Mena su Radio Zeta, la radio della generazione Z. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) foto di Attilio Cusani– Durante “Collettivo Zeta” in onda su Radio Zeta, Anahanno spoileratosaranno le tre cover che canteranno stasera sul Palco dell’Ariston nella serata dedicata alle cover. Si tratta di “Il mondo” di Jimmy Fontana, “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti e poi chiuderanno con “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias. Attesa, dunque, per la serata odierna sul palco dell’Ariston, dove ascolteremo questo medley anticipato oggi in esclusiva dae Anasu Radio Zeta, la radio della generazione Z. L'articolo L'Opinionista.

