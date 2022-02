Sangiovanni commosso | arriva una dedica inaspettata

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 4 febbraio 2022) per il cantante attualmente in gara al Festival di Sanremo.è un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante uscito l’anno scorso dal talent, ha debuttato al Festival di Sanremo 2022 e stamattina ha raccontato quali sono le emozioni che sta vivendo. I molti fan attendono ormai l’uscita del suo nuovo album Cadere Volare in arrivo l’8 aprile., il cantante in gara al Festival di Sanremo (via social)è in gara al Festival con Farfalle, la canzone che sta già riscuotendo un grandissimo successo soprattutto in fatto di ascolti dopo la sua esibizione a Sanremo. Ovviamente il giovane cantante è incontenibile e sta condividendo con i suo fan la sua grandissima felicità per questa nuova esperienza. In collegamento a Storie Italiane di Eleonora Daniele, il ...