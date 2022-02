Morto il capo dell'Isis in un raid in Siria. Biden: (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il leader dello Stato Islamico, Ibrahim al - Hashimi al - Qurashi si è fatto esplodere con tutta la sua famiglia, durante un operazione delle forze americane durato due ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il leadero Stato Islamico, Ibrahim al - Hashimi al - Qurashi si è fatto esplodere con tutta la sua famiglia, durante un operazionee forze americane durato due ...

Advertising

Tg3web : Il Capo dello Stato ha reso omaggio, citandoli nel suo discorso, a David Sassoli, Monica Vitti e Lorenzo Parelli, l… - moondo_info : Morto il capo dell’#Isis - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ????Il capo dell'Isis è morto in un raid durato due ore - dievve : #Terrorismo #AbuIbrahimalHashimialQurayshi #ISIS #JoeBiden #Morte Ucciso il capo dell’Isis in un raid durato due…… - telodogratis : Il capo dell’Isis è morto in un raid durato due ore -