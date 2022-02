Migranti sequestrati e torturati: c'è un giudice a Palermo (Di venerdì 4 febbraio 2022) E c'è un Memorandum della Vergogna Globalist ne ha scritto a più riprese. E continuerà a farlo, con interviste, inchieste e il contributo prezioso di giornaliste e giornalisti che la realtà del ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) E c'è un Memorandum della Vergogna Globalist ne ha scritto a più riprese. E continuerà a farlo, con interviste, inchieste e il contributo prezioso di giornaliste e giornalisti che la realtà del ...

Advertising

laboescapes : RT @UnimondoOrg: #Desaparecidos d'#Africa: scomparsi nelle #carcerilibiche, 20mila in un anno. L'inferno dei centri di detenzione per #migr… - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: #Desaparecidos d'#Africa: scomparsi nelle #carcerilibiche, 20mila in un anno. L'inferno dei centri di detenzione per #migr… - UnimondoOrg : #Desaparecidos d'#Africa: scomparsi nelle #carcerilibiche, 20mila in un anno. L'inferno dei centri di detenzione pe… -