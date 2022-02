Mahmood e Blanco, lite tra i due protagonisti di Sanremo: ecco cos’è successo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mahmood e Blanco i due artisti per eccellenza del Festival di Sanremo e la discussione: ecco cosa è successo Sono i protagonisti indiscussi di questo Festival di Sanremo 2022 con la loro musica, il loro talento e la loro presenza scenica hanno conquistato milioni di telespettatori con il loro brano Brividi tanto che, il loro brano in un solo giorno è stato quello più ascoltato dal pubblico entrando nella classifica di Spotify in quinta posizione raggiungendo 3.384.192 stream in sole 24 ore. A questo si aggiungono quasi 6 milioni di visualizzazioni del loro videoclip su Youtube: stiamo parlando di Mahmood e Blanco. curiosità (foto web)Due mondi apparentemente molto distanzi ma che si avvicinano tantissimo grazie alla ... Leggi su topicnews (Di venerdì 4 febbraio 2022)i due artisti per eccellenza del Festival die la discussione:cosa èSono iindiscussi di questo Festival di2022 con la loro musica, il loro talento e la loro presenza scenica hanno conquistato milioni di telespettatori con il loro brano Brividi tanto che, il loro brano in un solo giorno è stato quello più ascoltato dal pubblico entrando nella classifica di Spotify in quinta posizione raggiungendo 3.384.192 stream in sole 24 ore. A questo si aggiungono quasi 6 milioni di visualizzazioni del loro videoclip su Youtube: stiamo parlando di. curiosità (foto web)Due mondi apparentemente molto distanzi ma che si avvicinano tantissimo grazie alla ...

SpotifyItaly : Solo una parola: 'Brividi'. Congratulazioni @mahmood e #BLANCO ?? #SanremoSpotify #Sanremo2022 - SanremoRai : “Lo vedi, sono qui, Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nudo con i brividi” L’esibizione integrale è su RaiPla… - trash_italiano : Giusy non preoccuparti, noi adesso votiamo Mahmood, Blanco, Elisa, LRDL e così via, MA QUEST'ESTATE TORNEREMO DA TE… - g1orjia : RT @oforsechiara: il bello è che ci sono cantanti che stanno partecipando a sanremo, cantanti che stanno partecipando solo al fantasanremo… - ninnitarantino : RT @IlContiAndrea: E intanto per strada a #Sanremo2022 #Brividi #Blanco #Mahmood -