L’Italia è la sfida impossibile del Sei Nazioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dimenticate i cucchiai di legno, i sette anni trascorsi dall’ultima vittoria, la sequenza ormai infinita di sconfitte. Cancellate quel senso di smarrimento che coglie chi si accorge di essere capitato nel posto sbagliato con la compagnia sbagliata. E non coltivate illusioni: le probabilità che anche stavolta L’Italia concluda il Sei Nazioni di rugby con zero punti in classifica e il cucchiaio di legno in bacheca sono infinitamente superiori a quelle di conquistare almeno una vittoria. State tranquilli, insomma, e godetevi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dimenticate i cucchiai di legno, i sette anni trascorsi dall’ultima vittoria, la sequenza ormai infinita di sconfitte. Cancellate quel senso di smarrimento che coglie chi si accorge di essere capitato nel posto sbagliato con la compagnia sbagliata. E non coltivate illusioni: le probabilità che anche stavoltaconcluda il Seidi rugby con zero punti in classifica e il cucchiaio di legno in bacheca sono infinitamente superiori a quelle di conquistare almeno una vittoria. State tranquilli, insomma, e godetevi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

carlopaolofesta : The Insider di Carlo Festa. Sfida tra Armonia e l’americana Peak Rock per Gelato d’Italia - MARIANA644888 : RT @federtennis: Ci siamo!! Una giornata di esordi in casa Italia: Volandri, Sinner e Sonego nella sua Torino! Siamo live per la sfida tra… - lorenzofares : I convocati della Slovacchia ???? per la sfida di #DavisCup contro l'Italia ???? (Bratislava, veloce indoor 4-5 marzo… - flamanc24 : RT @SkySport: Rugby, Sei Nazioni: ct della Francia Galthié positivo al Covid, salta sfida con l'Italia #SkySport #SkyRugby #Rugby #Italrugb… - SkySport : Rugby, Sei Nazioni: ct della Francia Galthié positivo al Covid, salta sfida con l'Italia #SkySport #SkyRugby #Rugby… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia sfida L'Italia è la sfida impossibile del Sei Nazioni | il manifesto Il Manifesto