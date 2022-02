L’inflazione cresce, i prezzi aumentano e chi li controlla si arricchisce a spese degli altri (Di venerdì 4 febbraio 2022) di Luigi Manfra* L’inflazione secondo le stime dell’Ocse è cresciuta, per l’insieme dei paesi che vi aderiscono, dall’1,2% del 2020 al 5,8% del 2021, con un picco negli Stati Uniti del 7,0%. L’Eurostat ha diffuso il dato finale sull’andamento dei prezzi al consumo nell’area euro a dicembre 2021: L’inflazione ha registrato un incremento annuale del 5,0%. Per quanto riguarda l’Italia, l’Istat ha comunicato che nel mese di dicembre 2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha avuto una crescita del 3,9% su base annua, per salire ulteriormente al 4,8% a gennaio 2022. Questi dati dimostrano, eloquentemente, che i prezzi hanno ricominciato a crescere innescando molti timori su un ridimensionamento della forte ripresa economica che ha caratterizzato il 2021. La teoria economica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) di Luigi Manfra*secondo le stime dell’Ocse è cresciuta, per l’insieme dei paesi che vi aderiscono, dall’1,2% del 2020 al 5,8% del 2021, con un picco negli Stati Uniti del 7,0%. L’Eurostat ha diffuso il dato finale sull’andamento deial consumo nell’area euro a dicembre 2021:ha registrato un incremento annuale del 5,0%. Per quanto riguarda l’Italia, l’Istat ha comunicato che nel mese di dicembre 2021 l’indice nazionale deial consumo ha avuto una crescita del 3,9% su base annua, per salire ulteriormente al 4,8% a gennaio 2022. Questi dati dimostrano, eloquentemente, che ihanno ricominciato are innescando molti timori su un ridimensionamento della forte ripresa economica che ha caratterizzato il 2021. La teoria economica ...

