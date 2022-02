Kate Middleton, il primo impegno ufficiale con Carlo e Camilla (senza William) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Kate Middleton è sempre più protagonista all’interno della royal family. Gli eventi di questa ultima settimana ne sono ulteriore dimostrazione. Giusto pochi giorni fa la regina Elisabetta le ha affidato il patronage della English Rugby Union, trasformandola nella prima reale a ricevere uno dei patrocini che appartenevano a Harry prima del suo addio alla royal Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 4 febbraio 2022)è sempre più protagonista all’interno della royal family. Gli eventi di questa ultima settimana ne sono ulteriore dimostrazione. Giusto pochi giorni fa la regina Elisabetta le ha affidato il patronage della English Rugby Union, trasformandola nella prima reale a ricevere uno dei patrocini che appartenevano a Harry prima del suo addio alla royal

Advertising

MediasetTgcom24 : Kate Middleton diventa rugbista e ruba il posto a Harry #katemiddleton - VanityFairIt : Finora la duchessa di Cambridge non aveva mai accompagnato i suoceri, senza il marito, ad una visita ufficiale. Ora… - DasMightyBoosh : RT @vogue_italia: A completare il look, dei magnifici gioielli appartenuti a Lady Diana ?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: A completare il look, dei magnifici gioielli appartenuti a Lady Diana ?? - IOdonna : Se la regge con entrambe le mani significa che non vuole stringere mani altrui -