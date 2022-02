Iva Zanicchi | la gaffe con Drusilla | “C’è stato un problema col microfono”

Advertising

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - pietroraffa : Iva Zanicchi:'Quanto sei alta!' #DrusillaFoer:'Più di te!”. Iva Zanicchi:'Hai anche altre cose più di me!'. Dru… - repubblica : Drusilla 'gela' Iva Zanicchi che le dice 'tu hai qualcosa più di me'. La replica: 'Sì, sono colta' - DrApocalypse : Iva Zanicchi nega dissidi con Drusilla Foer: 'Siamo amiche, sono stata io a dirle che è più colta di me'… - mattmarzi : Fun fact. Alle prove delle cover Emma arriva sul palco subito dopo Iva Zanicchi, che ha appena finito di cantare 'C… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Lo scambio di battute tra Drusilla Foer eè stato uno dei momenti più divertenti della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Peccato che sui social si sia trasformato in una gogna mediatica per la cantante emiliana. Colpa ...Le due sono grandi amiche anche nella vita di tutti i giorni e infatti nelle ore successive è arrivato un chiarimento: la prima a scherzare è stata proprio, la cui battuta probabilmente ...A cura di Giusy Dente. Drusilla Foer, Sanremo 2022. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. La profezia c'era stata e si è avverata, ...E facciamo finta di non avere sentito la mezza bestemmia. Lo scambio di battute con Iva Zanicchi invece è inventato davvero La valletta più brava per il momento è un uomo. La nostra Mrs. Doubtfire è ...