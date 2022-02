Inflazione, perché ora la Bce è sotto pressione. Negli Usa il maggior aumento salariale dal 2001 e la Fed torna verso la normalità (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Inflazione ha rialzato la testa da entrambi i lati dell’Atlantico. E, sia Negli Usa sia in Europa, a pagare il conto sono soprattutto i lavoratori, i cui salari non riescono a stare al passo del carovita. Uno scenario che mette sotto pressione la Banca centrale europea: la governatrice Christine Lagarde, che finora aveva preferito temporeggiare, dopo la riunione del comitato esecutivo del 3 febbraio ha lasciato intendere che un aumento dei tassi di interesse già nel 2022 non è più fuori discussione. Se Negli Stati Uniti la Fed si è orientata verso un graduale ma più deciso ritorno alla normalità il motivo va cercato in alcune differenze cruciali rispetto alla situazione europea. Nell’ambito della quale, però, l’Italia è più in difficoltà rispetto ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ha rialzato la testa da entrambi i lati dell’Atlantico. E, siaUsa sia in Europa, a pagare il conto sono soprattutto i lavoratori, i cui salari non riescono a stare al passo del carovita. Uno scenario che mettela Banca centrale europea: la governatrice Christine Lagarde, che finora aveva preferito temporeggiare, dopo la riunione del comitato esecutivo del 3 febbraio ha lasciato intendere che undei tassi di interesse già nel 2022 non è più fuori discussione. SeStati Uniti la Fed si è orientataun graduale ma più deciso ritorno allail motivo va cercato in alcune differenze cruciali rispetto alla situazione europea. Nell’ambito della quale, però, l’Italia è più in difficoltà rispetto ad ...

