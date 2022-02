Advertising

qn_lanazione : 'Fosca Innocenti' su Canale 5, Vanessa Incontrada è la poliziotta che indaga ad #Arezzo - RitaGuandalini : VANESSA INCONTRADA IN FOSCA INNOCENTI su Canale 5 - OfyGm : RT @Anastas55645412: Il modo in cui nessuno di noi guarderà mai fosca innocenti o comprerà mai più uno swiffer #JERU - itsnotaria_ : @gasta02 vogliamo parlare di fosca innocenti???? - jeuneivre : gli incubi della diretta quest'anno: fosca innocenti frank matano sul tapis roulant LA REGIA CORROTTA #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

Presto tornerà però sul piccolo schermo, protagonista della nuova fiction Mediaset. Un progetto in cui la rete crede molto visto che potrebbe portare ad un rilancio del genere su ...Debutterà venerdì 11 febbraio su Canale 5 la fiction, miniserie in 4 puntate con Vanessa Incontrada nei panni della protagonista. Girata fra Roma e Arezzo , dove è ambientata, la serie vede al centro il vicequestore,...Presto tornerà però sul piccolo schermo, protagonista della nuova fiction Mediaset Fosca Innocenti. Un progetto in cui la rete crede molto visto che potrebbe portare ad un rilancio del genere su ...Arezzo, 4 febbraio 2022 - Debutterà venerdì 11 febbraio su Canale 5 la fiction Fosca Innocenti, miniserie in 4 puntate con Vanessa Incontrada nei panni della protagonista. Girata fra Roma e Arezzo, do ...