(Di venerdì 4 febbraio 2022) La Royal Rumble è stata consegnata agli archivi, mentre ciò che è successo al suo interno avrà effetti a lungo termine. Colui che è uno dei grandi sconfitti di questo PPV è Seth Rollins, uscito sconfitto senza una cintura e senza una possibilità. Menzione d’onore è obbligatoria per colui che ha portato in alto la faida con Reigns, andata avanti anche sabato notte quando si è presentato con l’intro e il ring attire dello Shield, continuando così nella sua opera di distruzione mentale del Tribal Chief. Peccato, però, che a nulla è servito. È un vincitore senza cintura , dal momento che Roman Reigns ha perso per squalifica, mantenendosi dunque campione. Dall’altro canto, Brock Lesnar ha prima perso il WWE Championship per colpa di Reigns e di Heyman ma poi ha subito “risolto” vincendo la Rumble, avendo comunque la sua opportunità titolata. Dunque, ci ha guadagnato anche ...

Advertising

valigiablu : Mattarella bis: chi vince, chi perde e le conseguenze sulla democrazia | @doonie - Zona_Wrestling : #WWE E chi ci perde è lui - - maxkite666 : @Defcon1979 L'economia si basa su chi guadagna e su chi perde. Sanremo si basa sui coglioni, e ne abbiamo tanti in… - juornoit : #Juorno Nello guerra che Conte vuole fare a Di Maio chi ci perde sicuro è il M5S che rischia la dissoluzione - paolochiariello : #Juorno Nello guerra che Conte vuole fare a Di Maio chi ci perde sicuro è il M5S che rischia la dissoluzione -

Ultime Notizie dalla rete : chi perde

La Giostra del Saracino senza Vedovinitanto , oltre ad essere un fuoriclasse Enrico è stato ...avversario di Enrico Vedovini sul proprio profilo Facebook lo ha salutato rendendo gli onori a...Accanto a questi casi, infatti, non mancainvece non vuole vaccinarsi e per questoil lavoro e decide di lasciare il Trentino . "E' un problema grosso " ci spiega la presidente dell'...Anche nel calcio. Come stai in testa senza perdere la testa? «In un Giro d'Italia è nell'ultima settimana, sulle grandi salite, che si decide chi vince. Nel calcio è uguale: puoi anche andare spedito ...Economia - Assegno unico, in alcuni casi il valore dell'assegno potrebbe essere inferiore rispetto alle attese. Ecco a chi conviene e a chi .... Ecco perché in alcuni casi, in assenza di redditi ...