Covid, decidono di non vaccinarsi: intera famiglia di 5 persone muore in un mese a Enna (Di venerdì 4 febbraio 2022) commenta I cinque componenti di una famiglia di Pietraperzia , in provincia di Enna, che avevano scelto di non vaccinarsi , sono morti positivi al Covid , tutti nel giro di un mese. Le vittime sono il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) commenta I cinque componenti di unadi Pietraperzia , in provincia di, che avevano scelto di non, sono morti positivi al, tutti nel giro di un. Le vittime sono il ...

