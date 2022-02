Covid, a Napoli 1 terapie intensive quasi vuote. Verdoliva: Stiamo tornando alla normalità (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Abbiamo un solo paziente in terapia intensiva Covid, su sedici posti disponibili, nelle strutture dell’Ospedale del Mare. Quattro pazienti, su otto posti, invece al Loreto Mare. Torniamo pian piano alla normalita’, possiamo finalmente tirare il fiato”. Cosi’ Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, descrive a Radio Crc il miglioramento della situazione del Covid a Napoli. “Stiamo valutando – ha continuato Verdoliva – la possibilita’ di andare verso il congelamento dei posti letto nell’intensiva Covid dell’Ospedale del Mare in modo da poter spostare gli anestesisti nelle sale operatorie per riprendere le attivita’ chirurgiche ordinarie. Le luci, pero’, restano accese e le macchine pronte: ove si dovesse verificare la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Abbiamo un solo paziente in terapia intensiva, su sedici posti disponibili, nelle strutture dell’Ospedale del Mare. Quattro pazienti, su otto posti, invece al Loreto Mare. Torniamo pian pianonormalita’, possiamo finalmente tirare il fiato”. Cosi’ Ciro, direttore generale dell’Asl1, descrive a Radio Crc il miglioramento della situazione del. “valutando – ha continuato– la possibilita’ di andare verso il congelamento dei posti letto nell’intensivadell’Ospedale del Mare in modo da poter spostare gli anestesisti nelle sale operatorie per riprendere le attivita’ chirurgiche ordinarie. Le luci, pero’, restano accese e le macchine pronte: ove si dovesse verificare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Alzheimer, ecco come chiedere sostegni a Civitavecchia L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, Cinzia Napoli, informa che la Regione Lazio, con Determinazione n. G15637 17/12/2020, ha assegnato risorse ...con le norme anti - Covid); ...

Beppe Vessichio torna a Sanremo: "Sto bene, mi sono negativizzato ieri" "Ha avuto un Covid duro", aveva spiegato la band qualche giorno fa. Ma il maestro sa che non c'è ... Nato il 17 marzo 1956 a Napoli, c ompie i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, ...

Covid: dg Asl Napoli 1, terapie intensive quasi vuote - Campania Agenzia ANSA Napoli, Zielinski: “La mia miglior stagione? Il meglio deve ancora venire…” Dopo aver fatto i conti più volte con il Covid, il talentuoso polacco è tornato a pieno regime ed è pronto a prendere per mano il suo Napoli. Spesso è stato una gioia da guardare per i suoi tifosi, ...

Controlli a Napoli, positivo al Covid viola l'isolamento domiciliare a Forcella: denunciato 39enne Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania hanno controllato in via Forcella una persona che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché ...

