Andrew Garfield | riceve il premio Spotlight ai CDGA Awards

Il 24° Costume Designers Guild Awards ha annunciato i suoi premiati per il 2022. Andrew Garfield riceverà il premio Spotlight, Amy Pascal e Rachel O'Connor il premio per il distinto collaboratore e Sharen Davis porterà a casa il premio alla carriera. A chi viene attribuito il premio Spotlight? Garfield segue i precedenti vincitori di Charlize Theron, Glenn Close, Kerry Washington, Cate Blanchett, Naomi Watts, Amy Adams, e ancora, Anne Hathaway e Halle Berry nell'accettare il premio Spotlight, che cerca di riconoscere un attore "il cui talento e la cui carriera personificano un impegno duraturo per l'eccellenza , inclusa una consapevolezza speciale del ruolo e ...

