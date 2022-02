Alex Belli, parla il fratello: “Nostro padre non approva certe sue cose” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa settimana il magazine Nuovo si è occupato del triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Sulla copertina del giornale di Riccardo Signoretti si legge: “Alex Belli, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa“. Sempre sulla cover c’è una foto del padre dell’attore, con un balloon: “Mio figlio si è allontanato dalla fede”. Nel settimanale si fa riferimento a come l’ex gieffino ‘sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa‘ e un giornalista ha chiesto al padre di Alex Belli di commentare. L’uomo però ha preferito non dire la sua in merito all’amore libero: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica ... Leggi su biccy (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa settimana il magazine Nuovo si è occupato del triangolo formato da, Soleil Sorge e Delia Duran. Sulla copertina del giornale di Riccardo Signoretti si legge: “, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa“. Sempre sulla cover c’è una foto deldell’attore, con un balloon: “Mio figlio si è allontanato dalla fede”. Nel settimanale si fa riferimento a come l’ex gieffino ‘sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa‘ e un giornalista ha chiesto aldidi commentare. L’uomo però ha preferito non dire la sua in merito all’amore libero: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica ...

