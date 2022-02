Aggredisce passante con spranga per rubare il portafoglio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ha aggredito uncon unadi ferro colpendolo in testa e al volto perchè si rifiutava di consegnarlie cellulare. Un marocchino di 21 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Torino all’altezza delle Porte Palatine dove nel pomeriggio di martedì ha avvicinato unminacciandolo con un coltello a scatto di dargli quanto aveva e riuscendo a sfilargli ildalla tasca. L’uomo ha tentato anche di aggredire sempre con laanche gli agenti delle volanti intervenuti. Per questo oltre all’arresto per rapina e detenzione di sostanza stupefacente, visto il ritrovamento di 30 pastiglie di Ritrovil nello zaino, è stato denunciato per resistenza. L'articolo proviene da Nuova Società.

Agenzia ANSA

