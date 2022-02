tempo di omaggiare Paolo Castaldi, compositore post moderno scomparso lo scorso anno (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Giordano Casiraghi È mancato all'età di novant'anni nel febbraio 2020, Paolo Castaldi viene ora ricordato con libri e serate musicali. Tra il 1975 e 1976 ha condiviso con Franco Battiato il palco ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Giordano Casiraghi È mancato all'età di novant'anni nel febbraio 2020,viene ora ricordato con libri e serate musicali. Tra il 1975 e 1976 ha condiviso con Franco Battiato il palco ...

Advertising

sandoly : RT @UffiziGalleries: Lo sguardo profondo di una donna magnetica e bellissima per omaggiare il talento immenso di #MonicaVitti, attrice dall… - fran_rom_corr : RT @UffiziGalleries: Lo sguardo profondo di una donna magnetica e bellissima per omaggiare il talento immenso di #MonicaVitti, attrice dall… - artispolitical : RT @UffiziGalleries: Lo sguardo profondo di una donna magnetica e bellissima per omaggiare il talento immenso di #MonicaVitti, attrice dall… - BFleurot : RT @UffiziGalleries: Lo sguardo profondo di una donna magnetica e bellissima per omaggiare il talento immenso di #MonicaVitti, attrice dall… - mryelandoutloo1 : RT @UffiziGalleries: Lo sguardo profondo di una donna magnetica e bellissima per omaggiare il talento immenso di #MonicaVitti, attrice dall… -