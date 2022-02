“Si è visto per un attimo”. Sanremo 2022, il gesto dolcissimo di Sangiovanni per Giulia Stabile (Di giovedì 3 febbraio 2022) È stato il primo a cantare durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Parliamo di Sangiovanni che, dopo il palco di Amici, ha spaccato anche quello della kermesse della canzone italiana. Aspettative alte che non delude, il 18enne uscito dalla scuola di Maria De Filippi. E in tantissimi hanno notato un curioso quanto dolce particolare. Il giovane cantante infatti si è presentato sul palco di Sanremo con una piccola dedica alla sua Giulia Stabile. Da quello che si dice nel mondo del gossip, i due sono sempre più inseparabili e il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston con una sorpresa per la sua compagna. C’è da dire che appena è arrivato al centro del palco, Sangiovanni ha scherzato con Amadeus notando il colore della sua giacca, sui toni tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) È stato il primo a cantare durante la seconda serata del Festival di. Parliamo diche, dopo il palco di Amici, ha spaccato anche quello della kermesse della canzone italiana. Aspettative alte che non delude, il 18enne uscito dalla scuola di Maria De Filippi. E in tantissimi hanno notato un curioso quanto dolce particolare. Il giovane cantante infatti si è presentato sul palco dicon una piccola dedica alla sua. Da quello che si dice nel mondo del gossip, i due sono sempre più inseparabili e il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston con una sorpresa per la sua compagna. C’è da dire che appena è arrivato al centro del palco,ha scherzato con Amadeus notando il colore della sua giacca, sui toni tra ...

