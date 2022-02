Rottamazione ter 2022, le date delle prossime scadenze (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, entro il prossimo 28 febbraio, dovrà essere pagata la prima rata della Rottamazione ter prevista per il 2022: si tratta della scadenza rivolta ai contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021. Pertanto, secondo la timeline stabilita nella “Comunicazione delle somme dovute” rivolta ai contribuenti, occorrerà effettuare entro fine mese il primo pagamento della Rottamazione ter. Rottamazione ter, le scadenze di quest’anno Sempre secondo quanto comunica l’Agenzia delle Entrate, le scadenze ... Leggi su fmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’AgenziaEntrate ha reso noto che, entro il prossimo 28 febbraio, dovrà essere pagata la prima rata dellater prevista per il: si tratta della scadenza rivolta ai contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamentorate dovute per il 2020 e il 2021. Pertanto, secondo la timeline stabilita nella “Comunicazionesomme dovute” rivolta ai contribuenti, occorrerà effettuare entro fine mese il primo pagamento dellater.ter, ledi quest’anno Sempre secondo quanto comunica l’AgenziaEntrate, le...

