Radio Marte | “Il Napoli vuole Strakosha Può arrivare a parametro zero”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilsu Thomas, portiere della Lazio. Il ventiseienne albanese ha il contratto in scadenza e al termine di questa stagione dovrebbe dire addio alla squadra di Sarri. Ilpensa a Thomas. L’estremo difensore della Lazio andrà in scadenza e quindi a. Vista la situazione l’entourage del giocatore già da subito ha la possibilità di trattare con altri club. Stando a quanto riferito dalla redazione sportiva di, ilstarebbe pensando proprio all’ex giocatore di Salernitana e Panionios come prossimo portiere della squadra di mister Spalletti. . Con i rinnovi di Alex Meret e David Ospina ancora da definire, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si guarda attorno e valuta ...

Angelozzi aveva anche rivelato che il Napoli voleva Gatti fermamente. Il diesse Giuntoli è stato tra i primi a seguirlo ma non c'erano le condizioni per lasciarlo a Frosinone fino a ...nel corso della trasmissione 'Sport Live' è intervenuto Guido Trombetti, professore e accademico. ' Più che immaginare dobbiamo sperare per il Napoli che l'Inter abbia una battuta d'...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Beppe Accardi, agente di Fiordilino, che ha parlato del Venezia. “Cosa temere del Venezia? Questa è una squadra che ha ...Corrado Saccone, preparatore atletico ed ex collaboratore del Napoli di Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Napoli di Mazzarri? Gli anni con lui sono stati ...