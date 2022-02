(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "L'inizio di questo nuovo mandato coincide con una fase molto difficile per il nostro Paese, nella quale alle incognite di unalunga e logorante si affiancano perduranti fragilità economiche e sociali". Così l'indirizzo di saluto del presidente Elisabettaper l'insediamento del Capo dello Stato, Sergio. "Sono certa che, anche in questa congiuntura, la Sua saggezza e il Suo equilibrio sapranno accompagnare e sostenere le scelte collettive, orientandole sempre alla promozione dei principi di coesione e solidarietà. In questacomune, potrà sicuramente contare sull'impegno di tutte le Istituzioni repubblicane, a partire dal, che è il cuore pulsante della democrazia, e che insieme al Governo è pronto ad affrontare con determinazione e ...

VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - ZanAlessandro : Se passa #Casellati la legislatura è finita #Quirinale - Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - PaoloFourier : Cerimonia di insediamento di Mattarella al Quirinale. La Casellati è verde di invidia e schiuma rabbia da tutti i pori. - TV7Benevento : **Quirinale: Casellati, 'Parlamento a fianco Mattarella in sfida ripresa post pandemia'** - -

... Roberto Fico, e dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti. Nell'Aula di ... Ugo Zampetti, e l'Aiutante di Campo per la Marina Militare, per recarsi a palazzo delper la ...... dopo essere stato prelevato dal, il corteo della Polizia ha scortato la Lancia Flaminia ... Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti. Al suo arrivo, è suonata la campana del palazzo ...Sul Torrino del Quirinale è stato issato lo stendardo ... Così l’indirizzo di saluto del presidente Elisabetta Casellati per l’insediamento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.(DIRE) Roma, 3 Feb. – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel Cortile d’onore del Quirinale per passerà in rassegna ... salutato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati ...