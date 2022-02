Pnrr, da Mef spending review e riforma amministrazione fiscale nei primi 6 mesi 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - spending review e riforma dell'amministrazione fiscale. Sono i primi due obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il ministero dell'Economia dovrà centrare entro i primi 6 mesi 2022. Nelle tabelle che illustrano i 'compiti' dei diversi dicasteri, presentate nel corso del Consiglio dei ministri, si spiega che il primo tassello del puzzle che compone il Pnrr è la riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, che dovranno portare all'adozione degli ''obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025''. La spending review, si spiega, ''è diretta a migliorarne l'efficacia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) -dell'. Sono idue obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il ministero dell'Economia dovrà centrare entro i. Nelle tabelle che illustrano i 'compiti' dei diversi dicasteri, presentate nel corso del Consiglio dei ministri, si spiega che il primo tassello del puzzle che compone ilè ladel quadro di revisione della spesa pubblica, che dovranno portare all'adozione degli ''obiettivi di risparmio per lerelative agli anni 2023-2025''. La, si spiega, ''è diretta a migliorarne l'efficacia, ...

