Pechino 2022, membri Cio contro il Mondiale biennale. E Infantino non parte per la Cina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il piano della Fifa di un Mondiale di calcio biennale è stato etichettato come una minaccia per tutti gli altri sport da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Gianni Infantino, numero uno della Fifa e membro Cio, era atteso a Pechino per discutere della proposta con il Cio, ma in questi giorni ha cancellato il suo viaggio per Pechino, dove domani scatteranno le Olimpiadi. "Ci sarebbe piaciuto molto discutere il progetto della Fifa di una Coppa del Mondo biennale insieme al suo presidente – ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach a circa 100 colleghi in occasione del tradizione meeting pre-olimpico – Ma parlare con Infantino non è possibile perché ha cancellato la sua visita a Pechino l'altroieri". Mustapha Berraf, il ...

