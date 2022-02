Omicidio Gioia | Limata resta recluso a Bellizzi Irpino | “Piena compatibilità con il regime carcerario”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Giovanniin carcere. E’ quanto emerso dall’udienza straordinaria di questa mattina per l’di Aldo. “con il” secondo quanto riportato Saverio Ruggiero, perito incaricato dal tribunale di Avellino. Non ci sono patologie psichiatriche incompatibili con la vita che si svolge quotidianamente all’interno della struttura carceraria cittadina. “Delle patologie ci sono ma sono compatibili con il“. Dalla relazione del medico emerge un disturbo di tipo ansiogeno indirizzato verso lo sviluppo di comportamenti autolesionistici. Il prossimo 23 febbraio 2022 il Tribunale di Avellino scioglierà la ...

Avellino . Udienza straordinaria di questa mattina per l'di Aldo. L'obiettivo è quello di stabilire se effettivamente potrebbe essere possibile sostituire la misura detentiva con altro tipo di misura cautelare in struttura medica per l'...Tra i capi d'accusa anche alcuni agguati per i quali è contestato il tentato. Tra questi ... Christian Chiafele, Leonardo Durelli, Mirko Guarino, Domenico Iacca, Lucky La, Salvatore ...accusato dell'omicidio di Aldo Gioia, il padre della sua fidanzata Elena a sua volta coinvolta nel processo. Le prove contro i due ragazzi sembrano essere al momento schiaccianti, e a completare il ...Dalla relazione prodotta dal perito nominato dal tribunale, l’autore dell’omidicio commesso lo scorso 23 aprile presenta un forte stato d’ansia che scaturisce in autolesioni. Per il dottor Ruggiero, ...