[MULTI] Disponibile un nuovo progetto per leggere le cartucce di gioco “Cartridge Reader” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per preservare i nostri giochi in formato cartuccia delle vecchie console, entra in gioco un nuovo progetto open-source iniziato già da qualche mese dallo sviluppatore Sanni con la piccola piattaforma Arduino chiamata Cartridge Reader.Grazie ad Arduino è possibile effettuare il dump delle nostre cartucce delle vecchie console di gioco Nes,Snes,Sega ed avere sempre in ottima forma i nostri giochi. Se siete curiosi di vedere come funziona è Disponibile un wiki a questo link Caratteristiche: Completamente stand-alone, non necessita di un PC per funzionare (a meno di aggiornamento firmware) Facile da modificare il codice open source, scrivere le proprie estensioni e condividerle con gli altri Portatile grazie a una batteria Design modulare che utilizza ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per preservare i nostri giochi in formato cartuccia delle vecchie console, entra inunopen-source iniziato già da qualche mese dallo sviluppatore Sanni con la piccola piattaforma Arduino chiamata.Grazie ad Arduino è possibile effettuare il dump delle nostredelle vecchie console diNes,Snes,Sega ed avere sempre in ottima forma i nostri giochi. Se siete curiosi di vedere come funziona èun wiki a questo link Caratteristiche: Completamente stand-alone, non necessita di un PC per funzionare (a meno di aggiornamento firmware) Facile da modificare il codice open source, scrivere le proprie estensioni e condividerle con gli altri Portatile grazie a una batteria Design modulare che utilizza ...

Advertising

GAMESANDCON : [MULTI] Disponibile un nuovo progetto per leggere le cartucce di gioco “Cartridge Reader” - runitagency : RT @ReggaeIt: Ora disponibile anche la nuova traccia 'Chief Inspector' di Dennis Bovell & The Dub Band Trojan Records annuncia oggi i dett… - Tyeldi : @MomoHWright da quel che leggo il multi è gratis ma la campagna no, e sul gamepass è disponibile solo parte della campagna - ReggaeIt : Ora disponibile anche la nuova traccia 'Chief Inspector' di Dennis Bovell & The Dub Band Trojan Records annuncia o… -

Ultime Notizie dalla rete : MULTI Disponibile GRID Legends: trailer sulle caratteristiche Il nuovo Race Creator permette ai giocatori di ospitare match - up multi - classe da sogno, e di ... Disponibile il giorno del lancio, questo contenuto sblocca quattro auto aggiuntive per gli eventi ...

Storia dei processori: Intel 80286 compie 40 anni ...significa che c'erano delle limitazioni? Lo spazio di indirizzamento completo non era disponibile, ... la modalità protetta assicura il supporto per il multi - threading che favorì la diffusione dei ...

Mozilla combina VPN e contenitori multi-account Punto Informatico Mozilla ha annunciato una grande novità per la sua VPN La funzionalità multi-hop di Mozilla VPN 2.7, introdotta a metà del 2021 per i computer desktop, sarà ora disponibile anche sui dispositivi mobili. La funzionalità multi-hop di Mozilla VPN è semplice: ...

Green pass, pugliesi ligi alle regole: 3mila controlli ma una sola multa per la mascherina Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...

Il nuovo Race Creator permette ai giocatori di ospitare match - up- classe da sogno, e di ...il giorno del lancio, questo contenuto sblocca quattro auto aggiuntive per gli eventi ......significa che c'erano delle limitazioni? Lo spazio di indirizzamento completo non era, ... la modalità protetta assicura il supporto per il- threading che favorì la diffusione dei ...La funzionalità multi-hop di Mozilla VPN 2.7, introdotta a metà del 2021 per i computer desktop, sarà ora disponibile anche sui dispositivi mobili. La funzionalità multi-hop di Mozilla VPN è semplice: ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...