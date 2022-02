Monza, operaio schiacciato da una piattaforma elevatrice: morto a 50 anni in ospedale (Di venerdì 4 febbraio 2022) schiacciato da una piattaforma elevatrice mentre era al lavoro in un condominio. E' morto così un operaio di 50 anni coinvolto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro in via Evangelista Torricelli a ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022)da unamentre era al lavoro in un condominio. E'così undi 50coinvolto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro in via Evangelista Torricelli a ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Monza, #operaio schiacciato da una piattaforma elevatrice: #morto a 50 anni in ospedale - leggoit : #Monza, #operaio schiacciato da una piattaforma elevatrice: #morto a 50 anni in ospedale - discoradioIT : ?? Incidenti sul #lavoro: è rimasto gravemente ferito un 52enne, operaio all'Automodel di via Marconi, ad Arese. È r… - Giorno_Monza : Lissone, schiacciato da elevatrice: gravissimo operaio - cerco_lavoro : Offerte Lavoro elettricista qualificato: La ditta L&P IMPIANTI, con sede in Monza, ricerca operaio per mansione di… -