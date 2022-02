Molnupiravir attivo contro Omicron in vitro (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – . I dati di 6 studi preclinici dimostrano infatti che Molnupiravir, antivirale orale per Covid-19, è attivo in vitro anche contro la variante Omicron del coronavirus Sars-CoV-2. Lo hanno comunicato Msd e Ridgeback Biotherapeutics, che co-sviluppano la pillola anti-Covid già autorizzata all’Uso in oltre 10 Paesi tra cui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Seconda ondata del Coronavirus: probabilità alta? Rasi, possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer Vaccino terza dose per chi ha fatto AstraZeneca, le novità Quarantena Covid, ipotesi riduzione e nuove regole Scuole chiuse o aperte? Cosa dicono gli esperti Anche il Canada approva le pillole anti Covid della Pfizer Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – . I dati di 6 studi preclinici dimostrano infatti che, antivirale orale per Covid-19, èinanchela variantedel coronavirus Sars-CoV-2. Lo hanno comunicato Msd e Ridgeback Biotherapeutics, che co-sviluppano la pillola anti-Covid già autorizzata all’Uso in oltre 10 Paesi tra cui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Seconda ondata del Coronavirus: probabilità alta? Rasi, possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer Vaccino terza dose per chi ha fatto AstraZeneca, le novità Quarantena Covid, ipotesi riduzione e nuove regole Scuole chiuse o aperte? Cosa dicono gli esperti Anche il Canada approva le pillole anti Covid della Pfizer

