La Lega non partecipa al voto in Cdm sulle regole delle quarantene nella scuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Alla vigilia del giuramento di Sergio Mattarella eletto nuovamente alla presidenza della Repubblica nel governo si apre un nuovo caso. La Lega non ha partecipato al voto sul nuovo Dl anti-Covid approvato in Consiglio dei ministri sulle regole della scuola. È stato il ministro del Turismo Garavaglia ad illustrare la posizione del partito di via Bellerio, spiegando che è sbagliato distinguere tra vaccinati e non vaccinati. Comprendo la posizione, ma noi andiamo avanti, il ragionamento espresso dal presidente del Consiglio, Draghi. Parole accomodanti nella forma, insomma. Ma nella sostanza nel governo si ritiene comunque incomprensibile una presa d'atto di questo genere, proprio nel momento in cui si va verso l'allargamento delle ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Alla vigilia del giuramento di Sergio Mattarella eletto nuovamente alla presidenza della Repubblica nel governo si apre un nuovo caso. Lanon hato alsul nuovo Dl anti-Covid approvato in Consiglio dei ministridella. È stato il ministro del Turismo Garavaglia ad illustrare la posizione del partito di via Bellerio, spiegando che è sbagliato distinguere tra vaccinati e non vaccinati. Comprendo la posizione, ma noi andiamo avanti, il ragionamento espresso dal presidente del Consiglio, Draghi. Parole accomodantiforma, insomma. Masostanza nel governo si ritiene comunque incomprensibile una presa d'atto di questo genere, proprio nel momento in cui si va verso l'allargamento...

Advertising

borghi_claudio : È un tramonto ma potrebbe essere una nuova alba. Lega non vota le deliranti norme discriminatorie sulla scuola. La… - CarloCalenda : Pensavamo che dopo il fallimento nelle trattative sul Colle la Lega avrebbe preso un comportamento più serio e meno… - petergomezblog : Draghi “riparte”? La Lega non vota le norme sulla dad: “Discriminano i non vaccinati”. Giorgetti diserta il Cdm e i… - DanielaPaciuga : @borghi_claudio Io non insulto. Semplicemente non mi fido più di Lei. Sarebbe stato 'onorevole' uscire dalla Lega e passare al Gruppo Misto. - gael99 : RT @giangoSGV: il sottosegretario @NicolaMolteni (Lega) ha difeso la gestione della polizia sostenendo che «nel caso di Torino non ci sono… -