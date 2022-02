Italia, quarta dose: ecco quando dovremo farla e cosa sappiamo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La quarta dose di vaccino anti-Covid non è da escludere neppure in Italia. A parlarne, tra gli altri, questa mattina è stato il coordinatore del Cts Franco Locatelli. A suo dire, è necessario affrontare la problematica della quarta dose di vaccino “in maniera laica”, “non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione”. Per il momento non è prevista una quarta dose di vaccino in Italia e alcuni scienziati ritengono che possa essere persino controproducente. Ha parlato di quarta dose anche l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, che all’Adnkronos Salute ha spiegato che dovremmo aspettare di capire come andrà la circolazione del ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladi vaccino anti-Covid non è da escludere neppure in. A parlarne, tra gli altri, questa mattina è stato il coordinatore del Cts Franco Locatelli. A suo dire, è necessario affrontare la problematica delladi vaccino “in maniera laica”, “non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione”. Per il momento non è prevista unadi vaccino ine alcuni scienziati ritengono che possa essere persino controproducente. Ha parlato dianche l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, che all’Adnkronos Salute ha spiegato che dovremmo aspettare di capire come andrà la circolazione del ...

Advertising

Adnkronos : #Quartadose vaccino #covid anche in Italia? Cosa dicono gli esperti. - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - caruso_leonardo : RT @Reale_EU: 1. Appena fatta la QUARTA #dose a Bruxelles perché, avendo fatto le prime due in Belgio e la terza in Italia, i servizi sanit… - Sonia23611428 : Stanno definendo il tempo indefinito del gp?? - AvvAntonioConte : RT @sole24ore: ?? In più parti del mondo si stanno allentando le restrizioni per contenere la pandemia, mentre in Germania il gruppo di espe… -