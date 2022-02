“E’ ancora tempo di impegno comune”, una commovente ed interminabile standing ovation per il giuramento di Mattarella – Il VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una cerimonia per alcuni tratti anche commovente, soprattutto ripercorrendo a monte la deplorevole impasse dalla quale è scaturita. Dunque, vedere Sergio Mattarella accettare con così responsabile, e rinnovato entusiasmo, un ruolo che si apprestava finalmente a lasciarsi alle spalle – per potersi finalmente dedicarsi alle sue cose – è stato veramente toccante, come ha testimoniato la lunghissima ed altrettanto toccante standing ovation che ha seguito il giuramento del Capo dello Stato. Anzi, per la precisione, per ben 55 volte il Parlamento ha sottolineato con calorosi applausi i differenti passaggi sui quali Mattarella ha articolato il suo discorso. Mattarella: “E’ ancora tempo di un impegno comune ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una cerimonia per alcuni tratti anche, soprattutto ripercorrendo a monte la deplorevole impasse dalla quale è scaturita. Dunque, vedere Sergioaccettare con così responsabile, e rinnovato entusiasmo, un ruolo che si apprestava finalmente a lasciarsi alle spalle – per potersi finalmente dedicarsi alle sue cose – è stato veramente toccante, come ha testimoniato la lunghissima ed altrettanto toccanteche ha seguito ildel Capo dello Stato. Anzi, per la precisione, per ben 55 volte il Parlamento ha sottolineato con calorosi applausi i differenti passaggi sui qualiha articolato il suo discorso.: “E’di un...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É anc… - acmilan : You're still in time to buy your tickets for our Coppa Italia quarter-final against Lazio ????? Sei ancora in tempo… - lauraboldrini : Un'altra estenuante attesa per #PatrickZaki. Il rinvio dell'udienza per la sua libertà al 6 aprile conferma la vol… - BomprezziMarco : RT @Quirinale: #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É ancora tempo… - F_Rossi_ : RT @petunianelsole: 'Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire l'Italia del dopo emergenza. E' ancora tempo di un impegno comune per render… -