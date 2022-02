Drusilla diventa Zorro | Mi sono travestita perché avevano paura di un uomo en travesti VIDEO

Advertising

infoitcultura : Sanremo 2022, Drusilla diventa Zorro: 'Mi sono travestita perché avevano paura di un uomo en travesti' - VittorioSantor : RT @p40it: #DrusillaFoer diventa Zorro: “Mi sono travestita perché avevano paura di un uomo en travesti” #sanremo2022 - p40it : #DrusillaFoer diventa Zorro: “Mi sono travestita perché avevano paura di un uomo en travesti” #sanremo2022… - marcoluci1 : RT @tempoweb: A Sanremo Drusilla Foer si traveste, cosa diventa sul palco dell'Ariston #drusillafoer #sanremo2022 #iltempoquotidiano https… - tempoweb : A Sanremo Drusilla Foer si traveste, cosa diventa sul palco dell'Ariston #drusillafoer #sanremo2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla diventa

A SanremoFoer si traveste, cosasul palco dell'Ariston Al quarto Irama, al quinto Sangiovanni, al sesto Emma, al settimo Massimo Ranieri, all'ottavo Fabrizio Moro, al non La ...'Guardi che le affetto un pezzettino di naso!' minaccia. Che poi incoraggia Amadeus: 'Gli uomini con il naso piccolo, per me, sono come le Ferrari senza il volante'. E ogni riferimento è ...(La Gazzetta dello Sport) Achille Lauro provoca ancora a Sanremo, pantaloni slacciati sul palco dell'Ariston Drusilla, divertita dal tutto, si allontana per lasciare il palco di Sanremo alla Zanicchi.Drusilla Foer assoluta protagonista della terza serata del ... un’energia che è ode all’eternità di una giovinezza interiore, allora il voto sale e diventa 10. Tananai. Da lontano pareva che si fosse ...