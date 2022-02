Covid Toscana, scendono i positivi ma non i morti: altri 33 in 24 ore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tendenza in calo dei nuovi positivi in Toscana - la fondazione Gimbe misura la diminuzione nel - 19,9% nella settimana 26 gennaio - 1 febbraio - ma altri 33 morti per Covid nell'ultimo giorno negli ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tendenza in calo dei nuoviin- la fondazione Gimbe misura la diminuzione nel - 19,9% nella settimana 26 gennaio - 1 febbraio - ma33pernell'ultimo giorno negli ...

