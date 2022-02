Calcio | Hall of fame Figc | entrano Nesta | Conte e Cabrini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Hall

ANSA Nuova Europa

Alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del segretario generale Marco Brunelli, la commissione ha decretato i nuovi membri che entreranno a far parte dellaof Fame del...In occasione del derby Inter - Milan, in programma sabato 5 febbraio alle 18.00, la salaof ...interamente di nerazzurro e arricchito da una graficizzazione che riproduce un campo da, ...Nesta, Rummenigge, Conte, Rocchi, Cabrini e Bonansea tra le stelle della decima edizione della Hall of Fame della FIGC, il riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e FIGC per ...(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Nesta, Rummenigge, Conte, Rocchi, Cabrini e Bonansea tra le stelle della decima edizione della Hall of Fame della Figc, il riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo ...