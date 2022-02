Beautiful anticipazioni: Steffy chiede a Liam di tacere, Hope ancora una volta tradita (Di giovedì 3 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 4 febbraio 2022? Hope scoprirà che Liam e Steffy, mentre lei prestava soccorso a Thomas, erano insieme dopo essersi lasciati andare, in una notte di intimità?Per il momento tutto tace. Liam si è reso conto del grande errore che ha commesso ma non ha ancora trovato il coraggio di dire a Hope quello che ha pensato. La figlia di Brooke è preoccupatissima per le condizioni di salute di Thomas e non sembra pensare ad altro in questo momento, si sente persino in colpa. Non immagina neppure quello che Steffy e Liam hanno fatto mentre lei non c’era… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non vuole che Liam (Scott Clifton) riveli a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata didi domani, 4 febbraio 2022?scoprirà che, mentre lei prestava soccorso a Thomas, erano insieme dopo essersi lasciati andare, in una notte di intimità?Per il momento tutto tace.si è reso conto del grande errore che ha commesso ma non hatrovato il coraggio di dire aquello che ha pensato. La figlia di Brooke è preoccupatissima per le condizioni di salute di Thomas e non sembra pensare ad altro in questo momento, si sente persino in colpa. Non immagina neppure quello chehanno fatto mentre lei non c’era…(Jacqueline MacInnes Wood) non vuole che(Scott Clifton) riveli a ...

Beautiful anticipazioni shock: Thomas viene operato, Finn lo deve salvare Ridge e Steffy attendono preoccupati l'esito Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni della soap opera, relativi alla puntata di oggi ci fanno sapere che Steffy, Ridge e Hope ...

Ridge e Steffy attendono preoccupati l'esito Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni della soap opera, relativi alla puntata di oggi ci fanno sapere che Steffy, Ridge e Hope ...