Alex Zanardi | concluso il primo ciclo di cure al centro iperbarico di Ravenna

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Prima l’annuncio del suo ritorno a casa per festeggiare il Natale. Oggi un altro annuncio importantissimo.ha terminato ildel percorso di cura aldi, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l'incidente del 19 giugno 2020, quando si scontrò contro un camion con la sua handbike nel Senese. A riportarlo è il Corriere di Romagna.

Prima l'annuncio del suo ritorno a casa per festeggiare il Natale. Oggi un altro annuncio importantissimo.ha terminato il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l'incidente del ...di Marco Bonarrigo Perprevisto un altro ricovero in primavera. Il direttore del centro: "Il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi di fisioterapia"...Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo di cura al centro iperbarico di Ravenna, dove è stato impegnato per tutto gennaio in terapie. L’ex pilota di auto e campione olimpico è impegnato nel suo ...Il recupero di Alex Zanardi procede positivamente. Il pilota emiliano, coinvolto nel giugno 2020 in un tremendo incidente con la sua handbike nel corso della manifestazione Obiettivo Tricolore, ha ...