Alex Zanardi al centro iperbarico di Ravenna | finito primo ciclo di cure

primo ciclo del percorso di cura terminato per Alex Zanardi al centro iperbarico di Ravenna. A riportare la notizia il Corriere di Romagna, il quale rende noto che le cure avrebbero avuto buoni risultati e in primavera l'atleta dovrebbe tornare al centro per un secondo ciclo, più breve. "Posso dire che di certo Alessandro è una persona con una carica immensa: l'ha trasmessa lui a me – ha dichiarato il direttore del centro, Pasquale Longobardi, al quotidiano romagnolo – . Si è presentato qui con una grande voglia di lavorare. Si è trattato di un mese impegnativo per noi ma soprattutto per lui, alla fine aveva comprensibilmente voglia di tornare a casa".

