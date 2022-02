AEW | Inaspettatamente Bryan Danielson ha proposto a Jon Moxley di fare squadra

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si aggiunge un capitolo alla storyline trae Jon, iniziata subito dopo il ritorno del Lunatic Fringe in azione e caratterizzata fino ad ora solamente da interazioni non verbali. Stanotteha preso la parola sul ring e ha, a sorpresa, teso la mano al rivale. “Potremmo comandare questo posto” Saltato il match con Brian Kendrick (QUI le motivazioni), Jonha affrontato nell’opener di serata Wheeler Yuta, con la presenza a bordo ring di Orange Cassidy e Danhausen, accolto alla grande anche stavolta dal pubblico. Facile vittoria per, nonostante qualche distrazione causata proprio dal demone enigmatico. A fine match sul ring è salito, che ha preso la parola tra i cori “Yes” del ...