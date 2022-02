Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 Roma-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; PER IL RESTO, NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO; RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)DEL 2 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; PER IL RESTO, NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO; RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Domani il giuramento di Mattarella, centro blindato: strade chiuse e bus deviati. Il piano della mobilità ...di sicurezza messo a punto dalla Questura per la cerimonia prevede interventi sulla viabilità. A ... Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita ! ...

