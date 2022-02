Vecchie Glorie: parliamo di Pablo Daniel Osvaldo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arrivati ad un altro appuntamento della rubrica “Vecchie Glorie”, si parlerà di Pablo Daniel Osvaldo, attaccante e vecchia conoscenza del calcio italiano. Tante maglie vestite e una personalità da comprendere e affrontare. Il calciatore classe ’86, attualmente svincolato, ha fatto spesso parlare di sé e si è molte trovato a siglare gol importanti e pesanti, seppur senza vincere molto. Infatti nel suo palmarès si conta un solo trofeo di rilievo, ovvero il trionfo del campionato italiano con la maglia della Juventus, in quella breve – e fortunata parentesi – a Torino. Diverse avventure in giro per il mondo e per l’Europa, alla ricerca di se stesso e della squadra giusta. Pablo Daniel Osvaldo, i primi passi Dopo aver narrato lo vicende di Cruz e ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arrivati ad un altro appuntamento della rubrica “”, si parlerà di, attaccante e vecchia conoscenza del calcio italiano. Tante maglie vestite e una personalità da comprendere e affrontare. Il calciatore classe ’86, attualmente svincolato, ha fatto spesso parlare di sé e si è molte trovato a siglare gol importanti e pesanti, seppur senza vincere molto. Infatti nel suo palmarès si conta un solo trofeo di rilievo, ovvero il trionfo del campionato italiano con la maglia della Juventus, in quella breve – e fortunata parentesi – a Torino. Diverse avventure in giro per il mondo e per l’Europa, alla ricerca di se stesso e della squadra giusta., i primi passi Dopo aver narrato lo vicende di Cruz e ...

