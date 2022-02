Vaccino under 5 anni, Bassetti: “Sarà un’opportunità, no a pregiudizi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Vaccino anti-Covid per gli under 5 anni “Sarà un’ opportunità in più per i bambini più piccoli. Ma come già detto per quelli più grandi anche per questa fascia l’immunizzazione Sarà da valutare in accordo con i pediatri. Covid è una malattia infettiva, come il morbillo o la varicella, se posso evitare ai bambini di fare questa infezione è meglio perché può portare in alcuni casi a complicazioni respiratorie. Se poi si fanno senza nessun problema le vaccinazioni pediatriche (ad esempio morbillo, varicella, pertosse) non vedo perché si devono avere dubbi su questo Vaccino”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando l’annuncio di Pfizer di aver ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilanti-Covid per gliun’ opportunità in più per i bambini più piccoli. Ma come già detto per quelli più grandi anche per questa fascia l’immunizzazioneda valutare in accordo con i pediatri. Covid è una malattia infettiva, come il morbillo o la varicella, se posso evitare ai bambini di fare questa infezione è meglio perché può portare in alcuni casi a complicazioni respiratorie. Se poi si fanno senza nessun problema le vaccinazioni pediatriche (ad esempio morbillo, varicella, pertosse) non vedo perché si devono avere dubbi su questo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando l’annuncio di Pfizer di aver ...

Advertising

Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - RobertoBurioni : Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizza… - fattoquotidiano : Covid, media Usa: “Pfizer pronta a chiedere autorizzazione per vaccino under 5”. Pregliasco: “Utile per i soggetti… - PersempreNadia : Sono sicura che ci saranno genitori entusiasti che faranno a gara per prendere i primi posti. Spero che qualcuno d… - fisco24_info : Vaccino under 5 anni, Bassetti: 'Sarà un'opportunità, no a pregiudizi': (Adnkronos) - 'Si fa fanno senza nessun pro… -