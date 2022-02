Uomini e Donne, ex dama contro Maria De Filippi: “Non è più la stessa con me” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uomini e Donne: uno dei personaggi che nei mesi scorsi hanno fatto più discutere, è stata una dama che allora faceva parte del Trono Over e in breve tempo ha scelto di uscire con un cavaliere. In queste ore è tornata a far parlare di sé con uno sfogo nientemeno che contro la conduttrice Maria De Filippi. Che cosa ha detto? Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne: le dichiarazioni su Maria De Filippi L’ex dama che ha criticato “Queen Mary”, è Isabella Ricci. Intervistata dal settimanale “PiùDonna”, ha rivelato di aver riscontrato un cambiamento dell’atteggiamento della conduttrice nei suoi confronti. Isabella ha osservato che gli ultimi tre mesi della precedente stagione, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 2 febbraio 2022): uno dei personaggi che nei mesi scorsi hanno fatto più discutere, è stata unache allora faceva parte del Trono Over e in breve tempo ha scelto di uscire con un cavaliere. In queste ore è tornata a far parlare di sé con uno sfogo nientemeno chela conduttriceDe. Che cosa ha detto? Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!: le dichiarazioni suDeL’exche ha criticato “Queen Mary”, è Isabella Ricci. Intervistata dal settimanale “PiùDonna”, ha rivelato di aver riscontrato un cambiamento dell’atteggiamento della conduttrice nei suoi confronti. Isabella ha osservato che gli ultimi tre mesi della precedente stagione, ...

