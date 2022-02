Sanremo 2022 | scaletta 2 febbraio e ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tornerà stasera, 2, il Festival di, che durerà fino al 5. La seconda serata sarà ancora in diretta dal Teatro Ariston di, condotta da Amadeus – che è anche direttore artistico della kermesse -, affiancato stasera dall’attrice Lorena Cesarini, celebre soprattutto per la sua parte nella serie tv Suburra.La seconda serata del Festival divedrà alternarsi sul palco: l’attore e comico Checco Zalone; la cantante Laura Pausini, il cantante Mika e il conduttore Alessandro Cattelan, conduttori dell’Eurovision Song Contest; Gaia Girace e Margherita Mazzucco, attrici de L’Amica Geniale; le cantanti Arisa e Malika Ayane. In ...