Sanremo 2022 | No Vax su tutte le furie per la gag di Fiorello | “Una pagliacciata Lo paghiamo noi e ci discrimina Assedieremo Roma”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Dauna, fatta su una rete nazionale pagata anche da quelli che ha preso in giro.è pagato anche da quelli che ha messo in ridicolo, per fortuna la maggioranza degli altri 50 milioni di italiani non ha visto. A questo punto tolgano il canone Rai dalla bolletta della luce. Siamo stanchi di queste prese in giro. Tanto il 14 febbraio”. Va all’attacco controil leader del movimento ‘No green pass Torino‘, Marco Liccione. L’attivista No Vax si è scagliato contro lo showman siciliano e, ai microfoni dell’Adnkronos, ha criticato duramente la gag che ha fatto nella prima serata del Festival di, in cui fingeva di avere il braccio fuori controllo per colpa del ...