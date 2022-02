Samanta se n' è andata come all' improvviso

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scrivere di Monica Vitti, meglio ancora senza averla conosciuta,la maggior parte, è facile e addirittura consolante, un dolore di parole. Scrivere, proprio lo stesso giorno, e bionda e piena di joie de vie quasilei, ma tanto troppo più giovane, di un’amica, una collega, è più difficile. Nessuna consolazione. Mercoledì se n’èChiodini, che è stata un po’ una fogliante anche senza esserlo stata, insomma amica di qualcuno di noi, e una di quelle teste con cui le idee girano. Era autore tv, amava proprio la tv, “Che tempo che fa” e adesso i podcast. Amava proprio i podcast. Aveva avuto un tumore al seno. E aveva questa cosa molto sua: ha vissuto, dopo, senza farsi definire dalla malattia, non rispondeva mai a “stai”, era lei che lo chiedeva. E un po’ era per lei e un po’ ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Samanta andata

La Stampa

Se n'èla notte scorsaChiodini, autrice tv e ideatrice, con altri, del "Premio Subito". A giorni avrebbe compiuto 49 anni ma dal 2016 era malata di tumore al seno. Una malattia che aveva ......si presentava cosìChiodini, 48 anni, nel podcast 'Tits Up' (petto in fuori) realizzato con Storie Libere e Fondazione Airc per sostenere la ricerca contro il cancro. Oggi se n'èall'...Nessuna consolazione. Mercoledì se n’è andata Samanta Chiodini, che è stata un po’ una fogliante anche senza esserlo stata, insomma amica di qualcuno di noi, e una di quelle teste con cui le idee ...E ho avuto un tumore al seno",si presentava così Samanta Chiodini, 48 anni, nel podcast "Tits Up" (petto in fuori) realizzato con Storie Libere e Fondazione Airc per sostenere la ricerca contro il ...