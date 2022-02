Roma, vicino a Piazza dei Fiori apre il ristorante dove puoi condividere i piatti in tavola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A pochi passi da Campo dei Fiori, i Romani e i tanti turisti possono finalmente vivere un’esperienza “para compartir”, ovvero quella del condividere i piatti a tavola. Untitled 53: questo è il nome del Bites & Wines situato in Via del Monte della farina 53. L’idea di aprire questo delizioso ristorante nel centro storico di Roma nasce dalle esperienze di Cecilia Moro, fra varie cucine (anche stellate) e viaggi all’estero. È in Spagna, nelle tapasserie storiche di Valencia, che si innamora della filosofia del “para compartir”. “Adoro questa modularità – afferma la chef – qualcosa che va oltre la dimensione della porzione. I colori, la fusione dei sapori, la sensazione che si tratti di una sorta di giocare insieme mentre si è al tavolo”. Si va quindi dai ... Leggi su funweek (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A pochi passi da Campo dei, ini e i tanti turisti possono finalmente vivere un’esperienza “para compartir”, ovvero quella del. Untitled 53: questo è il nome del Bites & Wines situato in Via del Monte della farina 53. L’idea di aprire questo deliziosonel centro storico dinasce dalle esperienze di Cecilia Moro, fra varie cucine (anche stellate) e viaggi all’estero. È in Spagna, nelle tapasserie storiche di Valencia, che si innamora della filosofia del “para compartir”. “Adoro questa modularità – afferma la chef – qualcosa che va oltre la dimensione della porzione. I colori, la fusione dei sapori, la sensazione che si tratti di una sorta di giocare insieme mentre si è al tavolo”. Si va quindi dai ...

Advertising

dariosci1 : RT @lamonicamaggi: Sabato mattina e anche domenica mattina non potete mancare. Al @ForoContadino dalle 9 alle 14 ci sono libri in regalo, s… - toBreak_Free : RT @lamonicamaggi: Sabato mattina e anche domenica mattina non potete mancare. Al @ForoContadino dalle 9 alle 14 ci sono libri in regalo, s… - AlessandraB18 : Che dispiacere. Quando ero piccola rimanevo incantata da lei. La sua descrizione di Roma e dei romani è ciò più vic… - castell32082033 : RT @maria_recupero: Roma zona Prati vicino via Ottaviano - 1970Germano : RT @lamonicamaggi: Sabato mattina e anche domenica mattina non potete mancare. Al @ForoContadino dalle 9 alle 14 ci sono libri in regalo, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vicino Frascati, lo beccano mentre estorce denaro a un benzinaio: arrestato dai carabinieri Argomenti estorsioni Leggi anche Latina, operazione "Ottobre rosso": arrestato imprenditore vicino al boss Di Silvio. Gip: "violento ed aggressivo"

Nutanix, il multicloud vincente ... tanto che abbiamo rafforzato i nostri tre team presenti a Milano, Roma e nel Nord Est ". Non ... è stata costituita una nuova Divisione , " creata appositamente per seguire più da vicino e soddisfare ...

Incendio in appartamento vicino Roma, feriti due bambini Agenzia ANSA Quirinale, pronti 1.100 tamponi per il giuramento di Sergio Mattarella Le postazioni per i tamponi si troveranno nel parcheggio di via della Missione e in piazza del Parlamento. Altre saranno, invece, vicino al Senato.

De Mita compie 94 anni, a casa le telefonate dai 'Palazzi' Una consuetudine, quella degli auguri dal Colle, che è stata rinnovata negli ultimi sette anni che verosimilmente, come non ammette ufficialmente chi è vicino a De Mita, dovrebbe essersi ripetuta ...

Argomenti estorsioni Leggi anche Latina, operazione "Ottobre rosso": arrestato imprenditoreal boss Di Silvio. Gip: "violento ed aggressivo"... tanto che abbiamo rafforzato i nostri tre team presenti a Milano,e nel Nord Est ". Non ... è stata costituita una nuova Divisione , " creata appositamente per seguire più dae soddisfare ...Le postazioni per i tamponi si troveranno nel parcheggio di via della Missione e in piazza del Parlamento. Altre saranno, invece, vicino al Senato.Una consuetudine, quella degli auguri dal Colle, che è stata rinnovata negli ultimi sette anni che verosimilmente, come non ammette ufficialmente chi è vicino a De Mita, dovrebbe essersi ripetuta ...